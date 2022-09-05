Shell решила вложить средства в разработку месторождения в Малайзии

Англо-нидерландская энергетическая компания Shell решила вложить свои средства в разработку газового месторождения Rosmari-Marjoram у побережья Малайзии. Об этом сообщается на сайте компании.

«Sarawak Shell Berhad (SSB) (80%, оператор), дочерняя компания Shell plc, совместно с Petronas Carigali Sdn Bhd (20%) приняли окончательное инвестиционное решение (FID) о разработке газового проекта Rosmari-Marjoram», — отметили в публикации.

Там также добавили, что месторождение рассчитано на добычу 800 млн кубических футов газа в сутки. Предполагаемое начало добычи газа рассчитано на 2026 год.

В пресс-релизе указали, что разработка месторождения поможет обеспечить стабильное снабжение завода сжиженного природного газа Petronas LNG.

2 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что малоизвестная судоходная компания Wellnord претендует на 50% на долю Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development с «Газпром нефтью».