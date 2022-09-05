Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Совфеде высмеяли планы Эстонии по создании партизанского сопротивления 14:41
Два человека пострадали в результате стрельбы у бара в Красноярске 14:41
Лихача на внедорожнике с откидывающимися номерами сняли на видео... 14:38
Муся Тотибадзе в корсете из кожи повторила образ Брижит Бардо для кампании... 14:37
Путин заявил, что полюбил Камчатку с первого взгляда 14:36
Дочь президента ОКР Позднякова подала на развод с уехавшим в США саблистом... 14:36
«Кто мы такие?» Шнуров призвал не указывать Пугачевой, где ей жить 14:34
РИА «Новости»: в Харьковской области отпустили сдавшихся союзных силам украинских... 14:34
В Москве состоится фестиваль комиксов и косплея Comics Con 14:33
Австрийская OMV заявила, что получает от «Газпрома» только 30% от заказанного газа 14:33

Shell решила вложить средства в разработку месторождения в Малайзии

close
100%
Toby Melville/REUTERS

Англо-нидерландская энергетическая компания Shell решила вложить свои средства в разработку газового месторождения Rosmari-Marjoram у побережья Малайзии. Об этом сообщается на сайте компании.

«Sarawak Shell Berhad (SSB) (80%, оператор), дочерняя компания Shell plc, совместно с Petronas Carigali Sdn Bhd (20%) приняли окончательное инвестиционное решение (FID) о разработке газового проекта Rosmari-Marjoram», — отметили в публикации.

Там также добавили, что месторождение рассчитано на добычу 800 млн кубических футов газа в сутки. Предполагаемое начало добычи газа рассчитано на 2026 год.

В пресс-релизе указали, что разработка месторождения поможет обеспечить стабильное снабжение завода сжиженного природного газа Petronas LNG.

2 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что малоизвестная судоходная компания Wellnord претендует на 50% на долю Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development с «Газпром нефтью».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть