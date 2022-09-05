Крупнейший застройщик Китая CSCEC решил увеличить объемы строительства в России

Крупнейшая строительная компания Китая China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) решила нарастить объемы строительства в России. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил гендиректор «Китайстроя», российского подразделения компании, Чжао Сяоцзяо, передает ТАСС.

«Мы планируем и дальше укрепляться на российском рынке за счет не только инвестиционного направления, но и строительства жилья. В основном мы рассматриваем такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Владивосток», — отметил Сяоцзао.

По его словам, сейчас пока что рано говорить о каких-то сроках, так как происходит процесс поиска участков и заказчиков. Также компания рассчитывает заручиться поддержкой Минстроя в рамках заключенного соглашения о партнерстве.

Он добавил, что в 2021 году «Китайстрой» заключил соглашение на строительство двух 25-этажных многоквартирных домов во Владивостоке. Сейчас же компания хочет выйти на маркетплейс стройтехники и стройматериалов в России.

24 августа газета Financial Times писала, что убытки инвесторов в китайские облигации оценили в $130 млрд из-за длящегося уже два года кризиса на рынке недвижимости Китая.