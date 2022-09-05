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Bloomberg: Индия резко сократила поставки нефти из РФ на фоне приезда делегации из США

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Depositphotos

Индия существенно уменьшила покупку нефти из России на фоне приезда делегации из США. Об этом сообщает Bloomberg.

За последний месяц объем поставок нефти из России в Индию упал на 40%, до 570 тыс. баррелей в сутки, что стало минимальным показателем с февраля 2022 года. Особенно сильно закупка сократилась после визита чиновников из США во главе с замминистра финансов, координатором санкционной политики Штатов Уолли Адеймо, отметили в публикации.

В статье указали, что делегация предлагала индийской стороне присоединиться к ограничениям на стоимость нефти из России. Однако Индия отказалась от предложения США, так как боятся возможной приостановки поставок со стороны России.

По данным агентства, Китай также стал сокращать закупку российской нефти. Например, в июле объем поставок был на уровне 810 тыс. баррелей в сутки, что на 35% меньше показателей начала июня.

4 сентября издание Economic Times, ссылаясь на аналитиков компании Vortexa сообщило, что Индия в июле и августе снижала закупки нефти у России, но может снова увеличить их на фоне введения ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) на российское топливо.

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