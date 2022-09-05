Инфляция в Германии достигла почти 50-летнего максимума на фоне энергокризиса

Инфляция в Германии выросла в августе до 8,8%, что стало почти 50-летним рекордом на фоне энергетического кризиса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Инфляция в августе побила предыдущий рекорд Германии в 8,5%, установленный по итогам мая. Такого не было в стране с 1973 года.

Как пишет агентство, уровень инфляции продолжил расти, несмотря на принятые Германией в августе меры по ее сдерживанию. В частности, они были направлены на снижение цен на общественный транспорт и на снижение налогов на газ.

«Судя по текущему уровню инфляции и тому, что еще впереди, [Европейский центральный банк] должен фактически пойти на гигантский шаг по процентной ставке», — сказал Reuters экономист Томас Гитцель.

Экономисты считают, что рекордная инфляция усиливает аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк пошел на повышение процентной ставки в следующем месяце.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявляла, что новый пакет помощи правительства Германии не поможет справиться с «взрывными» ценами на коммунальные услуги, топливо и продукты.