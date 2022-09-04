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Титов назвал «старой песней» идею перевода части резервов России в «дружественные» валюты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал недавнее сообщение агентства Bloomberg о том, что российская сторона рассматривает вариант покупки в 2022 году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля. Об этом написало издание «Ридус».

«Это старая песня о главном», — сказал омбудсмен.

В начале сентября издание Bloomberg написало, что Россия рассматривает возможности покупки в 2022 году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса российской валюты.

Агентство писало, что такой план одобрили на специальном «стратегическом» совещании по планированию с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, в том числе на заседании присутствовала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На этой неделе эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в интервью агентству «Прайм» рассказал, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 рублей.

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