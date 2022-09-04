В Чехии заявили об увеличении в стране числа недовольных ростом цен

Все больше жителей Чехии становятся недовольными ростом цен на все товары. Об этом «Ленте.ру» заявил один из местных жителей.

«Митинг прошел только в Праге, на центральной Вацлавской площади. По данным полиции, присутствовало около 50 тысяч человек. Организаторы заявили, что больше 70 тысяч. Многие считают, что это только начало мирного выражения недовольства простых людей», — отметил житель Чехии.

По его словам, демонстрация против роста цен не спонтанная и ее готовили еще с апреля, но тогда цены еще не росли. Сейчас же все дорожает, но не так сильно, чтобы это спровоцировало выход людей на улицы. Причина же заключается в том, что жители недовольны влиянием ограничений, которые были введены против России, вызванные спецоперацией на Украине.

Он добавил, что простые люди не должны платить за проблемы, которые находятся за пределами страны.

Ранее в воскресенье газета Die Welt написала, что немецкую оппозицию должен вдохновить антиправительственный митинг в Чехии, в котором обвиняли власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса.