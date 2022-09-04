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Экономист Колобанов заявил о нескончаемых запасах нефти в РФ, пока на нее есть спрос

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, поэтому нефть не закончится, пока на нее есть спрос. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае, есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь)», — отметил Колобанов.

По его словам, основным потребителем нефтепродуктов являются автомобили, и уже наметился тренд по замене их электрокарами. Исходя из сохранения уровня добычи в 500 млн тонн в год, нефти в России может хватить на 20 лет, а максимум – на 40 лет. Однако эти цифры могут вырасти, так как разведка месторождений продолжается, а запасы восполняются ежегодно.

Он добавил, что у газа в России еще более положительные перспективы, чем у нефти. По предварительным расчетам, его должно хватить минимум на 80 лет добычи.

Ранее в воскресенье руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев рассказал, когда эпоху нефти сменит «золотой век газа». По словам Коптева, мировой спрос на нефть достиг своего пика и будет продолжаться еще в течение нескольких десятилетий. После на смену эпохе нефти придет век газа.

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