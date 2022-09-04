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Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и Португалии

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев утверждает, что из-за ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе и роста социально-политических разногласий в ряде стран, например в Италии, Греции, Испании и Португалии, могут отказаться от евро и вернуться к национальным валютам, чтобы получить выгоду. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выход из еврозоны и возвращение к национальной валюте», — отметил Васильев.

Он добавил, что энергетический кризис приводит к росту издержек предприятий в европейских странах, из-за чего они снижают производство или даже закрываются. Из-за этого происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров.

Ранее Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, допустил, что инфляция в странах Евросоюза (ЕС) начнет снижаться в 2023 году.

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