Аналитик «ИнфоТЭК» прогнозирует рост цен на нефть

Прогнозируемая Международным энергетическим агентством (МЭА) на 2023 год цена нефти марки WTI в 90 долларов за баррель занижена как минимум на 10 долларов. В следующем году можно ожидать цену нефти на уровне 100 долларов за баррель. Такой вывод сделал аналитик «ИнфоТЭК», профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

Он отметил, что «для постпандемийного восстановления мировой экономики нефти может не хватить».

Агентство Energy Intelligence (EI) ожидает роста спроса нефти на 2,3 млн баррелей в сутки в 2022 году, что чуть выше прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) и Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), но ниже, чем данные ОПЕК», отмечается в материале информационно-аналитического центра «ИнфоТЭК».

«Такой прогнозируемый прирост можно назвать высоким по сравнению со средним темпом роста мирового рынка нефти за пять доковидных лет - 1,1 млн барр/сут. Однако вероятное восстановление мировой экономики после пандемии, особенно сферы авиаперелетов, содержит существенный потенциал роста. Будет ли он реализован в этом году с учетом новой волны штамма омикрон — вопрос на миллион долларов», — пишет Александр Маланичев.

Также он обращает внимание на то, что специалисты EI не исключают глобальной экономической рецессии в течение следующих 16 месяцев и прогнозируют на 2023 год аналогичный рост спроса.

По его словам, в структуре прироста предложения две основные составляющие – добыча в США и в странах ОПЕК+. В текущем году производство нефти странами ОПЕК серьезно замедлилось.

«Неторопливость наращивания добычи и отставание от собственных квот ОПЕК+ (на 2,5 млн барр/сут) можно списать на наслаждение более высокими ценами на нефть. В случае соблюдения квот они были бы на $20/барр. ниже», — отмечает Маланичев.

Он также добавляет, что добыча в США стагнирует.

«Количество буровых установок в стране, по данным Baker Hughes, с середины июля находится в диапазоне 599–605 штук, что свидетельствует о прекращении роста инвестиций в новую добычу сланцевой нефти», — утверждает эксперт.

Автор отмечает, что стагнация инвестиций и буровой активности связана со снижением цены на нефть марки WTI со среднемесячного уровня $115/барр. в июне 2022 года до $90/барр. к концу августа. Из-за сокращения объемов бурения не исключено, что через полгода произойдет спад в добыче нефти в США. Производство нефти на одну буровую установку уже снизилось на 20% от максимума февраля 2021 года.

«К декабрю 2023 года вместо прироста добычи в США на 0,8 млн барр/сут (прогноз МЭА) возможно ее падение на 0,3 млн барр/сут. Это означает, что прогнозируемая МЭА на 2023 год цена нефти марки WTI в $90/барр. занижена примерно на $10/барр. Следовательно, в следующем году можно ожидать цену нефти на уровне $100/барр», — прогнозирует Маланичев.