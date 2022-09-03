Регулятор ФРГ допустил ухудшение ситуации с газоснабжением в стране

Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что газоснабжение Германии осуществляется в стабильном режиме, но положение может измениться в худшую сторону. Об этом говорится в отчете на сайте регулятора.

«Ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения, однако газоснабжение в Германии в настоящий момент осуществляется стабильно», — сказано в документе.

Отмечается, что безопасность снабжения сейчас также обеспечена.

По информации сетевого агентства, неисправности, заявленные Россией в качестве причины для остановки «Северного потока», не являются основанием для приостановки работы трубопровода.

Там также сообщили, что ФРГ подготовлена к прекращению поставок со стороны России лучше, чем несколько месяцев назад, а уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 84,53%.

Ранее сообщалось, что «Северный поток» не может возобновить работу после остановки на техобслуживание.