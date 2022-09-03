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В Германии предупредили о большом повышении сбора за электричество в стране

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Global Look Press

Глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил, что сбор за электроэнергию с потребителей в Германии может быть увеличен, передает ТАСС.

«Еще неизвестно, действительно ли его нужно повысить. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на газовых рынках», - сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Глава Uniper также рассказал о хорошей наполненности газовых хранилищ страны, но предупредил и о «большой ценовой волне». Он отметил, что взрыв цен на энергоносители является тяжелым бременем для газовой отрасли, однако важно помнить, что этот сбор является инструментом, направленным на поддержание тепла в квартирах и домах немцев и обеспечения безопасности поставок.

С 1 октября в ФРГ запланировано введение сбора за электроэнергию с потребителей в Германии в размере 2,419 евроцента за кВт*ч. Потребители газа в стране по закону оплачивают расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. Сбор будет действовать до марта 2024 года.

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