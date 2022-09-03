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Экономист Главина: укрепление доллара к другим валютам не повлияет на рубль

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина рассказала «Прайму», что укрепление доллара не отразится на состоянии рубля.

Она указала на индифферентность российского финансового рынка к мировому из-за обоюдных санкций России и Запада. Таким образом, по мнению эксперта, укрепление доллара не затронет рубль.

В то же время Главина допустила, что ослабить доллар может недоверие, причина которого кроется в блокировке активов России на Западе.

Она подчеркнула, что укрепление американской валюты негативно скажется на еврозоне и большинстве государств Азии, Латинской Америки и Африки. Ситуация со странами-экспортерами: Япония, Южная Корея, Тайвань — лучше, полагает экономист.

Она добавила, что пока остается неясной экономическая ситуация в Индии и Китае. Предполагается, что их валюты устоят.

Ранее в Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте «недружественных» стран, стоит завести счет в банке за рубежом.

В июле инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей.

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