В Siemens заявили о готовности принять участие в техобслуживании «Северного потока»

В настоящее время компания Siemens Energy не занимается техобслуживанием газопровода «Северный поток», однако готова принять участие в технических работах. Об этом заявил представитель немецкой компании, передает ТАСС.

Также он указал, что на компрессорной станции (КС) «Портовая» якобы есть достаточно дополнительных турбин для работы газопровода.

2 сентября «Газпром» сообщил, что транспортировку газа по трубопроводу «Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.

Позже руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК считает решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом» и подтверждением «ненадежности Российской Федерации как поставщика».