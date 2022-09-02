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Национальная железнодорожная компания Эстонии потеряет €20 млн из-за санкций против России

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Depositphotos

Eesti Raudtee — национальная железнодорожная компания Эстонии — недополучит в 2022 году около €20 млн из-за антироссийских санкций. Об этом в эфире радиостанции «Vikerraadio» сообщил председатель правления компании Кайдо Циммерманн.

«В этом году мы не получим около €20 млн, на покрытие которых государство уже выделило нам €12 млн, поэтому на сегодняшний день не хватает €8 млн», — отметил он.

По его словам, в 2023 году планируемый дефицит у Eesti Raudtee составит около €25 млн.

Циммерманн пояснил, что в августе 2021 года через три пограничных пункта в Эстонию проходило в среднем 7,5 поезда в день, а в настоящее время этот показатель не превышает трех.

В июле пресс-служба Евростата сообщила, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9%. В главном статистическом агентстве Европейского союза (ЕС) уточнили, что в июне самую высокую инфляцию зафиксировали в Эстонии — 22%.

На этой неделе руководитель министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что 28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты.

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