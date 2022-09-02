Украина обеспечит Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок из Приднестровья

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что Украина сможет обеспечить Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок с Молдавской ГРЭС в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра, мы будем импортировать ее с Украины в полном объеме. Такая договоренность с Киевом у нас есть», — рассказал Спыну.

Молдавская ГРЭС принадлежит российскому ПАО «Интер РАО». Молдавия закупает у ГРЭС 70% необходимого объема электроэнергии. Еще 30% поставляют украинские операторы «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Ранее Спыну говорил, что правительство Молдавии обсуждало вопрос закупки 100% электроэнергии у Украины. По словам вице-премьера, власти Молдавии хотели бы заключить «долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС», тепловой электростанцией, расположенной в Днестровске.