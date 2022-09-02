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Lufthansa отменила 800 рейсов из-за забастовки пилотов

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Michael Probst/AP

В пятницу 2 сентября 2022 года немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 800 рейсов из-за забастовки пилотов в связи с низкими зарплатами. Об этом сообщает Spiegel.

«В пятницу Lufthansa пришлось отменить около 800 рейсов из-за того, что Ассоциация пилотов призвала своих членов к забастовке», — говорится в материале.

Забастовка пилотов может привести к серии протестов, схожих по масштабам с волнениями 2014-2016 годов. Тогда забастовки привели к резкому сокращению ежедневных авиаперелетов. В настоящее время пилотам пока не удается прийти к компромиссу с руководством Lufthansa во главе с Карстеном Спором.

«В последний раз компания предлагала на €900 больше каждому из пилотов Lufthansa. Однако тем показалось, что этого недостаточно», — утверждает Spiegel.

Пилот самолета Boeing A320 может зарабатывать до €280 тыс. в год. Однако в более экономном сегменте авиаперелетов их зарплаты достигают лишь €200 тыс. Именно этот фактор не устраивает большинство пилотов немецкой авиакомпании.

Профсоюз пилотов Lufthansa призывал к забастовке 2 сентября. Поводом стали относительно низкие заработные платы сотрудников авиакомпании на фоне экономического и энергетического кризиса. Забастовка пилотов может привести к сокращению пассажирских и грузовых авиаперевозок в Германии.

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