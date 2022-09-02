Сбербанк увеличил объем кредитования девелоперов жилья в полтора раза

Сбербанк в полтора раза увеличил объем выдачи кредитов девелоперам жилья за первые восемь месяцев 2022 года, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, всего за это время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков.

«Это фактически столько же, сколько и в прошлом году», — сказал Попов.

Он добавил, что в первые четыре месяца текущего года результаты банка по выдаче кредитов для застройщиков оказались на 15% меньше, чем годом раньше, однако затем рынок жилищного строительства восстановил спрос на проектное финансирование.

«С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в «экономе» или «комфорте», но даже в классе «люкс», где стоимость квадратного метра стартует от 2 миллионов рублей. На все есть спрос», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что, по прогнозам, в 2022 году Сбербанк заключит более 2 тысяч новых кредитных договоров на финансирование жилья на сумму около 2,5 триллионов рублей.