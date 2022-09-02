Движение судов по Босфору возобновлено после аварии идущего с Украины сухогруза

Через турецкий пролив Босфор возобновлено движение судов 2 сентября после временной остановки из-за аварии сухогруза Lady Zehma. Он направлялся из Украины в Италию. На его борту было 3 тыс. тонн экспортной кукурузы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

173-метровое судно шло под флагом Либерии. Оно село на мель 1 сентября возле стамбульского района Бебек. Его начало неуправляемо сносить к берегу и остановилось всего в нескольких десятках метрах от набережной. В этот момент его развернуло кормой к берегу. Сейчас завершилась его буксировка в район Ахыркапы.

Lady Zehma встало на якорь и ждет дальнейшего ремонта.

Ранее Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще восьми судов с продовольствием.