В Босфоре сняли с мели сухогруз, вышедший из украинского порта

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ, в Босфоре сняли с мели сухогруз, который вышел с зерном из украинского порта. Отмечается, что пролив пока остается закрытым для движения судов. Сухогруз буксиры транспортируют в направлении района Ахыркапы. Тут его поставят на якорь для последующего ремонта.

Сразу после отвода судна от основных маршрутов пересечения Босфора турецкие власти снова возобновят движение по проливу.

173-метровое грузовое судно село на мель из-за отказа рулевого управления.

1 сентября Босфор перекрыли из-за севшего на мель судна с украинским зерном. Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул.