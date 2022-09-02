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Стало известно, кто будет распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой

РБК: изъятой у граждан РФ на границе валютой власти стран Европы будут распоряжаться сами

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Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) по финансовой стабильности и финансовым услугам, властям европейских государств разрешили самостоятельно распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой.

«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — указала комиссия.

Согласно ст. 5i регламента Совета ЕС, запрещается продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты в Россию, номинированные в любой официальной валюте государства — члена ЕС. Запрет касается физических и юридических лиц, а также организаций или органов в РФ, включая правительство и Центральный банк России (ЦБ РФ).

Под исключение подпадает использование валют в личных целях гражданами, которые направляются в Россию, или членами их семей, сопровождающих их. Также такое правило предоставляется дипломатам.

Российским гражданам запрещено передавать наличные валюты знакомым, друзьям или родственникам.

Ранее сообщалось, что представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов.

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