Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рейган в письмах писал о «химии» между ним и Горбачевым 02:11
Хакеры атаковали российские сервисы электронного документооборота 02:06
В Госдуме осудили США за отказ в выдаче визы главе МВД РФ Колокольцеву 01:58
В России количество банкоматов сократилось до минимума с 2011 года 01:57
Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность прекращения Германией импорта российского газа 01:55
Гаджиев об оскорблениях Макгрегора в адрес Хасбика: наши ребята побьют его 01:52
Колыванов о сорвавшемся переходе Захаряна в «Челси»: у него еще будет шанс 01:42
В Алжире потребовали ускорения процесса деколонизации Африки 01:32
КХЛ предупредила «Авангард» и «Сочи» о санкциях в случае новых массовых драк 01:29
Стало известно, кто будет распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой 01:24

Первый зампред ЦБ Тулин: валютные счета россиян превратились де-факто в рублевые

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — сказал Тулин.

Он также отметил, что интересы россиян при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются также, как и при использовании рублевых счетов.

Кроме того, по словам Тулина, банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, однако платежи «токсичными» денежными знаками иностранных государств становятся все более проблематичными.

Ранее в пресс-службе Банка России заявляли, что норма о праве подсанкционных кредитных организаций приoстанавливать операции в «токсичной валюте» затронет только счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

25 августа пресс-служба российского Центробанка сообщала, что базовый уровень доходности рублевых вкладов составит 9,28% в сентябре. В августе Банк России определял этот показатель на уровне 10,47%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть