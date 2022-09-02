Первый зампред ЦБ Тулин: валютные счета россиян превратились де-факто в рублевые

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — сказал Тулин.

Он также отметил, что интересы россиян при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются также, как и при использовании рублевых счетов.

Кроме того, по словам Тулина, банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, однако платежи «токсичными» денежными знаками иностранных государств становятся все более проблематичными.

Ранее в пресс-службе Банка России заявляли, что норма о праве подсанкционных кредитных организаций приoстанавливать операции в «токсичной валюте» затронет только счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

25 августа пресс-служба российского Центробанка сообщала, что базовый уровень доходности рублевых вкладов составит 9,28% в сентябре. В августе Банк России определял этот показатель на уровне 10,47%.