Испанцы скупают дрова и камины в преддверии зимнего периода на фоне роста цен на газ

Жители Испании на фоне роста цен на электроэнергию и газ начали скупать дрова и камины в качестве одной из мер подготовки к предстоящему зимнему периоду, написала газета Mundo.

«Испанцы в середине августа начали готовиться к зиме. Непомерный рост цен на газ и электроэнергию, а также возможные меры экономии, которые готовит правительство в ближайшие месяцы, вызвали необычайно высокий спрос на дрова, камины и другие альтернативы для обогрева домов», — сказано в публикации.

По информации издания, например, в сети магазинов предметов для ремонта и строительства Leroy Merlin продажи товаров для обогрева выросли на 30% относительно 2021 года.

Вырос поток покупателей и на лесопилках. Испанцы покупают дрова заранее, боясь, что они закончатся. Как рассказал управляющий лесопилкой Ricosan Energía Natura по имени Серхио, прежде клиенты покупали по 2 тонны дров дважды в год — в начале холодов и в январе. Сейчас предпочитают сразу в начале холодного времени года покупать сразу 4 тонны.

В августе пресс-служба испанской энергетической компании Enagas сообщила, что королевство в период с января по июль 2022 года увеличило закупки российского газа на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.