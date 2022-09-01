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Bloomberg: Россия запланировала приобрести $70 млрд в «дружественных» валютах

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Depositphotos

Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд в «дружественных» валютах, включая китайский юань. Это необходимо для замедления роста курса рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект правительства.

«Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение 3-5 ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют «дружественных» стран, в основном юаней», — говорится в материале.

После закупки китайской валюты Россия перейдет к долгосрочной стратегии продажи своих запасов китайской валюты для финансирования инвестиций в различных отраслях экономики. Деньги на закупку юаней и других валют пойдут из федерального бюджета, объем которого по итогам 2022 года может стать рекордным из-за роста цен на энергоносители, включая нефть и газ.

«План получил первоначальную поддержку 30 августа на специальном совещании по стратегическому планированию с участием высших должностных лиц правительства и центрального банка, включая главу ЦБ Эльвиру Набиуллину», — утверждает издание.

29 августа обозреватель газеты Business Insider Джордж Гловер сообщил, что российская экономика продемонстрировала большую устойчивость в условиях масштабных международных санкций, чем ожидалось. В марте ведущий инвестиционный банк JPMorgan предполагал, что валовой внутренний продукт России упадет на 35% во втором квартале по сравнению с предыдущим. Однако эти прогнозы оказались далекими от реальности. По состоянию на 30 июня, ВВП России упал всего на 4% в годовом выражении.

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