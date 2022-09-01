Hirosima Gas подписала контракт на покупку СПГ у «Сахалина-2»

Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» на поставку сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что новые контракты также заключили японские JERA и Tokyo Gas и Kyushu Electric Power.

Ранее стало известно, что российское правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2».

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

В начале августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин-2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.