Счетная палата прогнозирует дефляцию в России в сентябре и начале октября

В Счетной палата прогнозирует продолжение дефляции в России в сентябре и начале октября. Об этом сообщает ТАСС.

Дефляция — это снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции.

В СП ожидают, что в середине — конце октября, а также ноябре и декабре цены в стране начнут увеличиваться, при этом к концу 2022 года может произойти ускорение инфляции в связи с сезонными составляющими.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал ускорение дефляции до 0,15% с 16 по 22 августа. В июле дефляция ускорилась до 0,39% по сравнению с 0,35% в июне.

До этого такая дефляция наблюдалась в 2017 году — в августе и сентябре, а также в 2019 году — в тот же период. В 2011 году снижение цен фиксировалось в июле, августе и сентябре.

Согласно Росстату, снижение цен в июле связано с удешевлением плодоовощной продукции. Отмечается, что продовольственные товары в целом подешевели на 1,5%, а непродовольственные — на 0,4%.