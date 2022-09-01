США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай

Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу чипов, которые используются для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, для России и Китая, пишет NewYork Times.

Производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов серверных систем, пишет газета.

Такие образом Вашингтон пытается добиться ограничения использования полупроводников в военных целях РФ и КНР.

Суперкомпьютеры могут применяться для разработки оружия и сбора разведданных. Искусственный интеллект все чаще используется для идентификации лиц на видео.

Сейчас Nvidia не работает с Россией, но поставляет товары на китайский рынок. AMD указал, что новые ограничения не позволят доставлять в РФ и Китай одну из самых высокопроизводительных видеокарт.

Ранее сообщалось, что научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Чао рассказал, что приостановка экспорта природного песка с материкового Китая на Тайвань отразится преимущественно на строительстве, отрасль полупроводников от этой меры не пострадает.