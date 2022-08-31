В США считают введение «потолка» стоимости на нефть из России залогом снижения мировых цен

Соединенные Штаты считают установление максимальной цены (так называемого ценового потолка) на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, российская сторона ищет новые рынки сбыта для нефти, но подобный шаг ограничит доходы Москвы.

«Мы считаем, что это самый эффективный способ нанести значительный удар по доходам Путина», — подчеркнула представительница Белого дома, добавляя, что такая мера приведет также к «снижению мировых цен на энергоносители».

Она уточнила, что обсуждение «ценового потолка» пройдет позднее на этой неделе на встрече министров финансов стран G7.

Ранее сообщалось, что нефть переживает худшее падение с 2020 года на фоне роста ставок ФРС в США.

Нефть теряет в цене уже три месяца подряд, что стало своего рода антирекордом за последние два года, так как трейдеры опасаются замедления роста экономики в мире из-за политики ФРС и борьбы Китая с коронавирусом.