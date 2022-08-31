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Глава «Нафтогаза» заявил о готовности покинуть свой пост ради заморозки долгов компании

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Глава государственной компании Украины по добыче, транспортировке, переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о готовности покинуть свой пост, написало агентство Reuters.

По его словам, на такой шаг он готов пойти, если его уход повлияет на инвесторов и они заморозят выплаты по долгу энергетической компании.

«Конечно, на благо государства. Если речь об этом», — так Витренко ответил на вопрос журналиста агентства, готов ли он освободить свое кресло ради того, чтобы убедить инвесторов поддержать заморозку выплат по задолженности «Нафтогаза».

В июле украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» объявила технический дефолт из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Правительство страны не разрешило провести платежи для уплаты основной суммы и процентов.

На этой неделе глава украинского «Нафтогаза» предупредил, что температура предстоящей зимой в квартирах будет установлена на уровне ниже обычного и посоветовал жителям Украины запасаться теплыми вещами.

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