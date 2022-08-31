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Forbes Russia направил жалобу на судебное решение о возвращении журнала прежнему владельцу

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Представитель издания Forbes Russia направил апелляционную жалобу на решение суда о признании недействительной сделки по продаже российской версии журнала Магомеду Мусаеву в августе 2018 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман.

«Сегодня представитель Forbes Russia направил в 9-й апелляционный арбитражный суд города Москвы жалобу на определение, вынесенное 18 августа, о признании недействительной сделки купли-продажи издания», — написал он.

По словам Озмана, компания считает решение суда ошибочным и намерена всеми усилиями оспорить его. Он также выразил надежду, что апелляционный суд обратит внимание на абсурдность вывода о том, что Мусаев «все это время являлся якобы номинальным держателем акций».

25 августа Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года за 500 тыс. рублей.

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