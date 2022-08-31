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Президент Молдавии не исключает прекращения поставок газа из России

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала население страны по возможности максимально сократить потребление газа — зимой цены на этот вид топлива могут вырасти. Об этом глава государства сообщила телеканалу «Голос Бессарабии».

По ее словам, существует риск, что «Газпром» перекроет поставку газа, поэтому надо попытаться сократить потребление газа, где это возможно. Она подчеркнула, что молдавские власти пытаются заменить его на альтернативные источники.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок до 1 октября текущего года.

По итогам телефонного разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером Спыну сообщил, что «Газпром» пошел на уступки Молдавии, разрешив продлить сроки аудита до начала октября. Однако это предложение не устроило вице-премьера республики.

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