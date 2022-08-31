Credit Suisse столкнулся с нехваткой капитализации на $4,1 млрд

Второй крупнейший финансовый конгломерат Швейцарии Credit Suisse Group AG столкнулся с нехваткой $4,1 млрд, необходимых для улучшения экономической устойчивости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Deutsche Bank AG.

По размерам капитализации Credit Suisse по-прежнему уступает ключевому конкуренту — швейцарскому UBS. Главный исполнительный директор банка Ульрих Кернер рассматривает привлечения стороннего капитала для стабилизации ситуации.

«Однако привлечение капитала и сокращение бизнеса требуют времени. Для увеличения капитала и финансирования реструктуризации потребуется предварительный капитал», — утверждают аналитики Deutsche Bank Бенджамин Гой и Шарат Кумар Раманатан.

В случае продажи по балансовой стоимости секьюритизированных продуктов Credit Suisse высвободит около 3 млрд швейцарских франков капитала. В тоже время продажа менее 100% таких продуктов «значительно снизит капитальную выгоду». В итоге финансовая устойчивость второго по капитализации швейцарского банка окажется под угрозой.

22 августа Bloomberg сообщил, что инвестиционный банк Credit Suisse может быть расформирован на две трети. Это произошло из-за высокого падения выручки по итогам первой половины 2022 года. Инвестиционный банк не выдержал многолетней конкуренции с американским финансовым конгломератом, потеряв за первые шесть месяцев года около $1 млрд.