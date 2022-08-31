Глава «Газпрома» Миллер спрогнозировал газовые цены в Европе выше $4000

Пиковая цена газа в осенне-зимний период в Европе, по консервативным оценкам, превысит $4 тыс. за тысячу кубометров. Прогноз главы «Газпрома» Алексея Миллер приводит Telеgram-канал энергетической компании.

«По консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», — отметил Миллер.

Глава «Газпрома» также заявил, что из-за особенностей европейской энергетической политики снизился мировой спрос на газ. За первые восемь месяцев 2022 года он сократился на 40 млрд кубометров. Большую часть снижения спроса (73%), по его оценке, дали страны ЕС, еще 12% — Великобритания.

31 августа в рамках выступления на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) газа в России достиг рекордных 92%. К предстоящей зиме в российских ПХГ должен быть создан резерв активного газа в объеме 72,662 млрд кубометров. Производительность хранилищ, в свою очередь, должна выйти на новый максимум 852,4 млн кубов в сутки.