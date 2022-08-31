Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на «Северном потоке — 1»

Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток — 1», проводимых «Газпромом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Однако при необходимости наши специалисты могут проконсультировать компанию», — приводит агентство заявление Siemens Energy.

Отмечается, что в прошлом немецкая компания выполняла техническое обслуживание компрессоров и турбин на «Портовой».

Ранее энергетическая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по «Северному потоку» с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Приостановка поставок газа спровоцировала рост цены на топливо в Европе на 5,5%.