Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россияне заинтересовались квартирами в Москве с шестого по девятый этаж 13:31
Песков сообщил, что дипломатия на Западе «подвергается эрозии» 13:31
Девушка, укушенная обезьяной в Магнитогорске, рассказала, что животное напало... 13:31
Историк моды Васильев рассказал, что носить женщинам за 50 с пышными формами 13:30
В Кремле заявили, что Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов 13:29
Ученые выяснили, что извержение вулкана Тонга вызвало цунами высотой 90 метров 13:27
Косметический бренд Приянки Чопры запускается на ее родине в Индии 13:27
Агент рассказал об интересе «Болоньи» и «Наполи» к защитнику ЦСКА Дивееву 13:25
В США рассказали, какая их бронетехника заставляет нервничать Россию 13:25
Первый лидер Литвы назвал Горбачева «актером системы», а не личностью 13:25

Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на «Северном потоке — 1»

close
100%
Global Look Press

Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток — 1», проводимых «Газпромом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Однако при необходимости наши специалисты могут проконсультировать компанию», — приводит агентство заявление Siemens Energy.

Отмечается, что в прошлом немецкая компания выполняла техническое обслуживание компрессоров и турбин на «Портовой».

Ранее энергетическая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по «Северному потоку» с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Приостановка поставок газа спровоцировала рост цены на топливо в Европе на 5,5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть