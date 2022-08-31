Российские банки отказали в кредитных каникулах более чем половине обратившихся клиентов

Российские банки отказали в предоставлении кредитных каникул более чем половине обратившимся заемщикам с марта по июнь 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Всего в 44 финансовые организации, включая системно значимые, поступило 1,23 млн заявлений по реструктуризации кредитов. Изменение условий кредитования было проведено по по 531 тысяче займов на общую сумму 267 млрд рублей. Однако в банках утверждают, что в большинстве случаев (45–80%) клиенты получают отсрочки по платежам.

«Данные, которые ЦБ получил от банков, говорят о более низком спросе на реструктуризацию, чем в 2020-м. За март-июнь этого года от физлиц поступило вдвое меньше заявок на пересмотр условий по кредитам, чем за первые четыре месяца пандемии», — отметили в Центробанке.

29 августа «Коммерсантъ» сообщал, что на фоне антироссийских санкций граждане стали чаще обращаться за займами до зарплаты в микрофинансовые организации, чем за кредитами в банки. Портфель потребительских кредитов в банках сократился за первые шесть месяцев 2022 года на 2%, в то время как у МФО объем выданных займов увеличился почти на 20%.