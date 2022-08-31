В ФРГ заявили, что страна лучше подготовлена к перерыву в работе «Северного потока»

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия лучше подготовлена к перерыву в поставках газа по «Северному потоку» из-за ремонтных работ. Об этом он написал в своем Twitter.

«Газохранилища заполнены почти на 85%, и зимой мы также можем снова забирать газ, мы экономим газ (так и должно оставаться!), СПГ-терминалы строятся, и спасибо Бельгии, Нидерландам, Норвегии (и скоро Франции), газ течет», — заявил глава регулятора.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявляла о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток».

Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, так как 31 августа начались планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая». Работы продлятся с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Неполадки возникли на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате.