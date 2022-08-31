Atlantico: энергокризис в ЕС зимой будет хуже газовых «шоков» полувековой давности

Энергетический кризис во Франции, и в Европе в целом, будет хуже, чем кризис 1970-х годов. Об этом изданию Atlantico заявил эксперт Дамьен Эрнст.

«Ситуация будет существенно отличаться от того, что уже было пережито в прошлом. Например, во время кризиса 2008 года потребители могли отапливать свои жилища, а заводы продолжали работать. Сейчас же нам просто не хватает энергии вообще нигде», — отметил Эрнст.

По его словам, на оплату газа уйдет 14-15% ВВП Франции. При этом ситуация продолжит усугубляться, так как отопительный сезон еще не наступил. При этом уже сейчас французы платят на несколько тысяч евро в год больше из-за серьезного подорожания энергоресурсов. €1500 за мегаватт-час лишь следствие дорогого газа и эта ситуация продлится минимум пять лет.

Он добавил, что страны Евросоюза пытаются найти любые возможные способы, чтобы защитить своих жителей. Однако «идеальный шторм» на энергетических рынках в будущем еще серьезно ударит по экономике многих государств.

30 августа эксперт по мировым газовым рынкам из консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Алекс Мантон заявил, что политики европейских стран импровизируют и изобретают срочные меры по спасению людей в зимний период на фоне растущих цен на газ.