Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Запорожье сообщили о взрыве у штаба «Мы вместе с Россией»... 10:28
Тайвань заявил о готовности атаковать Китай в случае вторжения 10:28
Пенсионерка из Барнаула за рулем автомобиля сбила мальчика на пешеходном... 10:27
Baza: в Белгородской области произошли новые взрывы 10:26
На Урале возбудили дело из-за призывов к расправе над депутатами Госдумы 10:23
«Газпром нефть»: нефтяное эмбарго Евросоюза не повлияет на объемы добычи... 10:23
Варшавер заявил, что сам выбрал Франдетти на должность главного режиссера... 10:23
Агент назвал клубы, в которых мог оказаться футболист сборной России Оздоев 10:19
ФАС оштрафует дочерние компании «Лукойла» за необоснованное повышение цен... 10:18
В Ленобласти подросток взломал сейф отца и украл драгоценности на полмиллиона... 10:17

Atlantico: энергокризис в ЕС зимой будет хуже газовых «шоков» полувековой давности

close
100%
Andras Nagy/AP

Энергетический кризис во Франции, и в Европе в целом, будет хуже, чем кризис 1970-х годов. Об этом изданию Atlantico заявил эксперт Дамьен Эрнст.

«Ситуация будет существенно отличаться от того, что уже было пережито в прошлом. Например, во время кризиса 2008 года потребители могли отапливать свои жилища, а заводы продолжали работать. Сейчас же нам просто не хватает энергии вообще нигде», — отметил Эрнст.

По его словам, на оплату газа уйдет 14-15% ВВП Франции. При этом ситуация продолжит усугубляться, так как отопительный сезон еще не наступил. При этом уже сейчас французы платят на несколько тысяч евро в год больше из-за серьезного подорожания энергоресурсов. €1500 за мегаватт-час лишь следствие дорогого газа и эта ситуация продлится минимум пять лет.

Он добавил, что страны Евросоюза пытаются найти любые возможные способы, чтобы защитить своих жителей. Однако «идеальный шторм» на энергетических рынках в будущем еще серьезно ударит по экономике многих государств.

30 августа эксперт по мировым газовым рынкам из консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Алекс Мантон заявил, что политики европейских стран импровизируют и изобретают срочные меры по спасению людей в зимний период на фоне растущих цен на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть