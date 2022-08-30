«Газпром» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие на 1,2 трлн рублей

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие суммарным объемом в 1,2 трлн рублей — в размере 51,03 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте монополиста.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в форме заочного голосования 30 сентября. До 9 сентября станет известно, кто сможет принять участие в голосовании.

«Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить предложение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 руб. на одну акцию», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Выплату всех дивидендов за первое полугодие планируется произвести до 15 ноября 2022 года. До 11 октября в совете директоров монополиста рекомендовали определить круг лиц, которые смогут получить выплаты.

30 августа «Газпром» подтвердил остановку работы трубопровода «Северный поток — 1» с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Профилактическую процедуру произведут в связи с неполадками единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После окончания работ объемы прокачки топлива по трубопроводу составят 33 млн кубометров в сутки.