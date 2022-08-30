Инфляция в Германии в августе поднялась до уровня 1974 года

Годовая инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9% в сравнении с показателями 2021-го. Аналогичный показатель инфляции наблюдался в стране зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства (Destatis).

В июле инфляция в Германии составила 7,5% против 7,6% в июне, однако в мае рост цен достиг уровня 7,9%. Потребительские цены, по гармонизированным стандартам Евросоюза, выросли в августе на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% в сравнении с показателями прошлого месяца.

На высокий уровень инфляции в Германии оказали негативное влияние ряд факторов. Одним из ключевых драйверов роста цен в стране стало значительное удорожание энергоносителей в связи с сокращением сырьевых поставок из России на фоне международных санкций.

«В августе 2022 года цены на энергоносители были на 35,6% выше, чем в августе 2021-го. Цены на продукты питания также выросли выше среднего уровня (+16,6%)», — говорится в отчете статистического ведомства.

30 августа в немецкой компании Gascade сообщили о намерении к концу 2022 года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) с газотранспортной сетью Германии. Для дальнейшей транспортировки топлива будет задействована инфраструктура, принимающая газ из «Северного потока» и «Северного потока — 2».