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Глава ВЦИОМ Федоров: россияне относятся к уходу западных брендов со «злорадством и грустью»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Большинство россиян с сожалением и грустью относятся к уходу западных брендов с российского рынка из-за международных санкций. Слова генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова приводят «Известия».

«Большинство россиян ощущают введение санкций в основном за счет ухода западных брендов с российского рынка. «Макдональдс», «Старбакс», ZARA, IKEA... Отношение к их уходу плохое, гамма отношений широкая: грусть, осуждение, злорадство, даже мстительность», — заявил Федоров.

По его словам, некоторые россияне даже не хотят приобретать продукцию западных брендов в случае их возвращения на российский рынок. В то же время часть граждан относятся с позитивом к уходу крупных зарубежных игроков, надеясь, что в дальнейшем в стране появятся эффективные аналоги. Федоров предположил, что россиянам так или иначе придется привыкать к российским и восточным аналогам западных брендов.

«Россияне привыкли к иностранным брендам. Они делали здесь хорошую работу и получали за это хорошие деньги. А теперь ушли. Ну что ж, будем переключаться на отечественные или восточные аналоги. Что уже на практике и происходит», — заключил Федоров.

30 августа глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что количество россиян, желающих уехать из страны, достигло минимального с 1991 года значения, опустившись до 10%. По его словам, такое снижение связано с «отменой» россиян со стороны западных стран.

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