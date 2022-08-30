Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россиян подвергнут более тщательному досмотру при въезде в Латвию 17:37
Джабаров предложил ассиметричный ответ на изъятие евро у россиян таможней... 17:36
Агент Гурцкая рассказал, как «Спартак» был в шаге от покупки нынешнего лидера ЦСКА 17:35
Эдди Мерфи вернется к своей роли в сиквеле «Полицейского... 17:31
Боррель: ЕС готов обучать ВСУ навыкам радиационной, бактериологической и химической защиты 17:29
В Екатеринбурге мужчина притворился силовиком и вынудил жертву переписать... 17:29
В Раде одобрили закон о закрытии СМИ без решения суда 17:26
Глава МИД Венгрии призовет министров ЕС прекратить эскалацию украинского конфликта 17:26
МВД назвало предварительную причину ДТП со «скорой» и бензовозом... 17:26
Премьер Греции Мицотакис обвинил Россию в «газовой атаке на всю Европу» 17:26

Германия будет использовать трубы «Северных потоков» для транспортировки СПГ

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Оператор газотранспортной сети Gascade из Германии собирается к концу текущего года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) с ГТС Германии, а для дальнейшей транспортировки топлива будет задействована инфраструктура, принимающая газ из «Северного потока» и «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение компании.

Отмечается, что реализовывать проект компания настроена совместно с
с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (Gazprom Germania является бывшей структурой «Газпрома», которая теперь находится под управлением ФРГ).

В компании уточнили, что планируемый газопровод соединит плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние, а затем будут транспортировать от станции в Грайфсвальде через газопроводы Opal и Nel (принимают газ из «Северного потока»), а также Eugal (был предназначен для приема газа из «Северного потока — 2»).

В релизе уточняется, что необходимые документы вскоре будут переданы для одобрения в Управление горнодобывающей промышленности Стралсунда. Время ввода линии в эксплуатацию будет зависеть от многих факторов.

Ранее издание Tagesschau писало о том, что Германия гордится отказом от российского газа, покупая альтернативный в десять раз дороже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть