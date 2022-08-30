Германия будет использовать трубы «Северных потоков» для транспортировки СПГ

Оператор газотранспортной сети Gascade из Германии собирается к концу текущего года построить линию, которая соединит плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) с ГТС Германии, а для дальнейшей транспортировки топлива будет задействована инфраструктура, принимающая газ из «Северного потока» и «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение компании.

Отмечается, что реализовывать проект компания настроена совместно с

с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (Gazprom Germania является бывшей структурой «Газпрома», которая теперь находится под управлением ФРГ).

В компании уточнили, что планируемый газопровод соединит плавучий СПГ-терминал с наземной станцией вблизи Любмина. Сжиженный газ на установке будет преобразовываться в газифицированное состояние, а затем будут транспортировать от станции в Грайфсвальде через газопроводы Opal и Nel (принимают газ из «Северного потока»), а также Eugal (был предназначен для приема газа из «Северного потока — 2»).

В релизе уточняется, что необходимые документы вскоре будут переданы для одобрения в Управление горнодобывающей промышленности Стралсунда. Время ввода линии в эксплуатацию будет зависеть от многих факторов.

Ранее издание Tagesschau писало о том, что Германия гордится отказом от российского газа, покупая альтернативный в десять раз дороже.