КТК решил не оспаривать штраф на ₽5,3 млрд по разливу нефти в Черном море

«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) не обратился в установленный законом срок с обжалованием решения суда о взыскании 5,285 млрд руб. за вред, который был причинен Черному морю из-за разлива нефти на морском терминале в августе 2021 года. Об этом сообщат «Интерфакс».

«Кассационная жалоба от «Каспийского трубопроводного консорциума» в установленный законом срок в Арбитражный суд Краснодарского края не поступала», — заявил «Интерфаксу» представитель суда.

В публикации отметили, что кассационные жалобы подаются в кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции. При этом срок в подаче жалобы по этому делу истек уже 22 августа. В самом КТК решили не комментировать эту информацию.

КТК является основным маршрутом, по которому течет нефть из Казахстана. В 2018 году произошло расширение проекта и мощность трубопровода выросла до 67 млн тонн нефти в год.

23 августа «Коммерсант», ссылаясь на источники писал, что поставки казахстанской нефти на мировой рынок по Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могут упасть на 15 млн тонн из-за четвертой за год поломки оборудования.