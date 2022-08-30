Молдавия нашла способ расплатиться с Россией за газ

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна нашла способ выплатить долг российскому «Газпрому» за предоставленный газ за август. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, молдавская государственная компания «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 млн кубометров газа за $16,6 млн. Это поможет заплатить российскому предприятию аванс за уже полученный газ.

При этом топливо будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за тысячу кубометров, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.

24 августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпрому» стоило бы пойти навстречу предприятию «Молдовагаз», фактическим владельцем которого является российский монополист, и дать отсрочку по платежам до конца года.

22 августа «Газпром» согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса «Молдовагазом» за поставки российского газа в августе до 1 сентября. Пойти на уступки монополист решил при одном условии — если молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате в полном объеме и в срок.