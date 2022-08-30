Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин попросил Золотова доложить о работе Росгвардии в ходе спецоперации... 14:31
Завод финской компании Nokian Tyres во Всеволожске может простаивать из-за нехватки сырья 14:27
Экс-игрок «Динамо» Добровольский: российских футболистов портят деньги 14:26
Четверо грабителей украли около 500 гаджетов Apple из фирменного магазина... 14:25
КТК решил не оспаривать штраф на ₽5,3 млрд по разливу нефти в Черном... 14:23
Астрофизики разгадали природу Х-образных радиогалактик 14:23
В сети появились фотографии портативной консоли от сбежавшей из России Logitech 14:22
В МИД РФ считают, что Запад рукотворно создал кризис вокруг Украины 14:21
Кушанашвили раскрыл доходы Кудрявцевой за один съемочный день 14:21
Власти: береговая линия Энергодара, где расположена ЗАЭС, подверглась обстрелу ВСУ 14:21

Молдавия нашла способ расплатиться с Россией за газ

Молдавский «Энергоком» закупит газ у «Молдовагаза», чтобы заплатить «Газпрому» за август

close
100%
Михай Карауш/РИА «Новости»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна нашла способ выплатить долг российскому «Газпрому» за предоставленный газ за август. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, молдавская государственная компания «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 млн кубометров газа за $16,6 млн. Это поможет заплатить российскому предприятию аванс за уже полученный газ.

При этом топливо будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за тысячу кубометров, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.

24 августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпрому» стоило бы пойти навстречу предприятию «Молдовагаз», фактическим владельцем которого является российский монополист, и дать отсрочку по платежам до конца года.

22 августа «Газпром» согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса «Молдовагазом» за поставки российского газа в августе до 1 сентября. Пойти на уступки монополист решил при одном условии — если молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате в полном объеме и в срок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть