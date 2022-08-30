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FT: Норвегия может расколоть Европу из-за уменьшения поставок электроэнергии

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Vadim Ghirda/AP

Уменьшение Норвегией экспорта электроэнергии в страны Евросоюза может привести к расколу Европы. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на сетевых операторов Финляндии и Дании.

Планируемое Норвегией ограничение поставок электроэнергии в соседние страны приведет к расколу европейского энергетического рынка и подорвет имидж королевства как надежного партнера, отметили в публикации.

По данным газеты, в ответ на ограничения со стороны Норвегии, операторы электросетей Дании Energinet, Финляндии Fingrid и Швеции Svenska Kraftnt призвали Норвегию к тому, что сейчас нельзя сокращать экспорт, так как другие страны могут прибегнуть к аналогичным ответным мерам. Это, в свою очередь, спровоцирует полную дестабилизацию обстановки на энергорынке.

Авторы статьи указали, что решение норвежских властей может отразиться серьезными проблемами для Германии, Нидерландов и Великобритании, которые уже много лет покупают электроэнергию у Норвегии в больших объемах.

29 августа президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в рамках встречи в Елисейском дворце с польским премьером Матеушем Моравецким заявил, что Париж выступает за энергетический суверенитет Европы, а также за глубокие реформы в энергетическом рынке ЕС.

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