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ООН: с Украины экспортировали более 1,2 млн тонн сельхозпродукции

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Vincent Mundy/Reuters

В рамках ратифицированной в Стамбуле продуктовой сделки с Украины было экспортировано более 1,2 млн тонн зерна и других продуктов питания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ООН.

«СКЦ (Совместный координационный центр — прим. ред.) санкционировал выход шести судов, перевозящих в общей сложности 121 451 тонну зерна и других пищевых продуктов, в рамках черноморской зерновой инициативы», — заявили в ООН.

В организации уточнили, что суда Seajoy с 64 215 тоннами кукурузы и Michalis с 33 тысячами тонн кукурузы направятся в Испанию, а суда Simas с 15 тысячами тонн пшеницы и Lady Zehma с 3 тысячами тонн кукурузы — в Италию.

Кроме того, два суда Saffet Aga и Afanasiy Matyushenko поставят в Турцию 3,2 тысячи тонн кукурузы и 3 тысячи тонны пшеницы. Туда же направится судно Karteria с 37,5 тысячи тонн пшеницы, которую закупила Всемирная продовольственная программа.

«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн», — заявили в ООН, добавляя, что «всего на данный момент было разрешено движение 122 судов - 67 прибывающих в украинские порты и 55 - выходящих из них».

Представитель ООН в специальном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла ранее заявил, что на Украине нет места для хранения нового урожая зерна.

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