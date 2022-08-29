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Зеленский заявил о готовности предложить французам «тысячи контрактов»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о готовности предложить предпринимателям из Франции «тысячи контрактов» и «тысячи работников». Его слова прозвучали в ходе выступления по видеосвязи на форуме французского движения предпринимателей (MEDEF), сообщает Общественная служба новостей.

По словам Зеленского, Украина испытывает необходимость во французском бизнесе. За счет этого может появиться возможность для восстановления государства в послевоенный период. Президент подчеркнул, что страна заинтересована в работе французских энергокомпаний в секторе добычи газа на Украине.

Также глава государства заявил, что от строительного бизнеса Франции на Украине ждут участия в модернизации городской инфраструктуры государства в сфере водоснабжения, а также переработки отходов. Кроме того, киевская власть хотела бы участия в восстановлении республики со стороны автомобильной промышленности и агропромышленного сектора французского рынка.

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