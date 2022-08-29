Аналитики предсказали рост цен на новостройки в России на 10% к концу года

После окончания сезона отпусков спрос на недвижимость традиционно подрастет, что может привести к подорожанию новостроек на 10% к концу 2022 года. Об этом ТАСС заявила генеральный директор агентства VSN Realty Яна Глазунова.

«Спрос после окончания сезона отпусков должен еще подрасти, если общеэкономическая ситуация не изменится. Прогнозируемый рост цен на новостройки до конца года — 7-10%, он будет связан с инфляционными факторами, в том числе — и с фактором необходимости компенсации субсидирования ипотечных ставок», — отметила Глазунова.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что к концу года цены на новостройки действительно могут вырасти, однако осенью рост цен будет небольшим. Кроме того, в последние несколько месяцев цены на жилье практически не менялись. Поэтому такая тенденция может продлиться еще один или два месяца.

Аналитики посчитали, что объем предложений на первичном рынке жилья сейчас на треть выше, чем в начале года. Это связано с тем, что застройщики стали выставлять больше лотов на рынок, а покупательский спрос еще не успел восстановиться.

26 августа Forbes со ссылкой на данные Росреестра сообщил, что в июле 2022 года спрос на новостройки в Москве резко увеличился после весеннего спада. Число сделок по купле-продаже недвижимости выросло на 30,9% по сравнению с июнем.