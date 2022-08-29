Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве представят рок-балладу «Остров сокровищ» 12:30
Школьникам из Кургана запретили дневники с котятами и супергероями 12:30
В Красноярске бродячие собаки оторвали у восьми автомобилей бамперы и номера... 12:30
В Минобороны РФ заявили о провокации на Запорожской АЭС со стороны Украины 12:29
В Курганской области 13-летнюю девочку убило ударом молнии 12:28
Вышел саундтрек сериала «Властелин колец: Кольца власти» 12:28
Россиянам рассказали, во сколько обойдется домашнее консервирование огурцов 12:28
Отправленный на учения в США голландский военный скончался после стрельбы... 12:27
Режиссер шоу «Розыгрыш» Арифулина назвала причину закрытия программы 12:26
Каждый четвертый житель Британии планирует не пользоваться отоплением зимой 12:25

Аналитики предсказали рост цен на новостройки в России на 10% к концу года

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

После окончания сезона отпусков спрос на недвижимость традиционно подрастет, что может привести к подорожанию новостроек на 10% к концу 2022 года. Об этом ТАСС заявила генеральный директор агентства VSN Realty Яна Глазунова.

«Спрос после окончания сезона отпусков должен еще подрасти, если общеэкономическая ситуация не изменится. Прогнозируемый рост цен на новостройки до конца года — 7-10%, он будет связан с инфляционными факторами, в том числе — и с фактором необходимости компенсации субсидирования ипотечных ставок», — отметила Глазунова.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что к концу года цены на новостройки действительно могут вырасти, однако осенью рост цен будет небольшим. Кроме того, в последние несколько месяцев цены на жилье практически не менялись. Поэтому такая тенденция может продлиться еще один или два месяца.

Аналитики посчитали, что объем предложений на первичном рынке жилья сейчас на треть выше, чем в начале года. Это связано с тем, что застройщики стали выставлять больше лотов на рынок, а покупательский спрос еще не успел восстановиться.

26 августа Forbes со ссылкой на данные Росреестра сообщил, что в июле 2022 года спрос на новостройки в Москве резко увеличился после весеннего спада. Число сделок по купле-продаже недвижимости выросло на 30,9% по сравнению с июнем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть