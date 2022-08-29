Названа причина подорожания электроники в России

По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость контейнерных перевозок из Китая выросла почти в два раза по сравнению с февралем текущего года.

Сообщается, что теперь требуется $11,5 тыс. логистическим компаниям, чтобы осуществить доставку контейнера морским путем. В феврале они за нее отдавали $6 тыс.

Также многие западные компании перестали доставлять контейнеры в Россию ввиду санкционной политики.

При этом роста закупочной цены техники не наблюдается, но увеличение логистических затрат скажется на конечной цене продукта для потребителя.

В свою очередь сообщалось, что в Европе выросли продажи обогревателей и электроодеял. К примеру, покупатели в Германии приобрели на 35% больше обогревателей в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года.