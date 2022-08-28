Япония передаст свои промышленные технологии африканским странам

Участники Восьмой Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD) одобрили сотрудничество между японскими и африканскими компаниями, а также передачу технологий странам южного континента, сообщила французская радиостанция Mosaique FM.

В итоговой декларации стороны подтвердили значимость партнерства между японскими и африканскими компаниями для инвестиций, содействия инновациям в частном секторе и передачи технологий.

Участники одобрили процесс развития промышленных и человеческих ресурсов для устойчивого роста в Африке. Речь идет о работе по преодолению резкого роста цен на продовольствие и энергоносители.

TICAD завершилась 28 августа в Тунисской Республике. В конференции приняли участие более 20 глав государств и правительств африканских стран, включая президента Сенегала, действующего председателя Африканского союза Маки Саля. Мероприятие длилось два дня.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит $30 млрд в ближайшие три года на развитие африканских стран. Премьер подчеркнул, что Япония планирует всесторонне помогать развитию Африки.