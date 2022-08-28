Премьер-министр Баварии заявили, что Германия пока не нашла замену российскому газу

Во время поездок с визитами в другие страны немецкие политики пока не смогли договориться о поставках газа, которые могли бы заменить российское топливо. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

«Мы переводим сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением [энергией] становится сложной, замены (российскому газу) нет», — сказал политик.

По его словам, Германия пытался договориться о поставках с Катаром, Норвегией и Канадой, но переговоры пока не принесли нужных результатов.

Ранее 28 августа издание Der Spiegel написало, что Германия заполняет газовые хранилища страны опережающими темпами. Ранее бундестаг обязал всех операторов страны постепенно заполнять подземные хранилища. К 1 октября резервуар должны быть заполнены до 85%, к 1 ноября — до 95%. Заявленную на октябрь цель в 85% в стране достигнут к началу сентября.

В августе цена газа в Европе превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта. Стоимость топлива растет на фоне увеличения цены азиатских фьючерсов на поставку газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа.