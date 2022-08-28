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Канцлер Австрии Нехаммер призвал остановить «безумие» на рынке энергетики

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РИА «Новости»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал остановить «безумие», которое творится на рынке энергетики и выработать единое решение для ЕС. Его слова приводит новостной портал OE24.

«Мы должны, наконец, остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках, и это можно сделать только с помощью европейского решения», — сказал канцлер.

Он также призвал отказаться от принципа привязки цены на газ к стоимости электроэнергии.

«Вы должны отделить цену на электроэнергию от цены на газ, и она должна снова приблизиться к фактическим затратам», — сказал Нехаммер, подчеркивая, что «биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности».

Канцлер уточнил, что он «в ближайшие дни и часы и дни продолжит переговоры со своими коллегами в ЕС» по вопросу выработки единого решения для Евросоюза.

Обозреватель издания Business insider Есуке Цучида ранее писал, что ситуация со стоимостью энергоресурсов в Евросоюзе (ЕС) и других европейских государствах привела к росту потребительских цены в Японии за июль на 2,6% в годовом исчислении.

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